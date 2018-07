Virtus terug in het vertrouwde zondag 3A: 'Veel leukere competitie'

competitie-indelingVirtus is terug van weggeweest. Na een jaartje in West 2 te hebben gebivakkeerd is de Zevenbergse ploeg dit seizoen weer ingedeeld in Zuid 1, in de derde klasse A. Tot grote blijdschap van Danny Oomen.

,,Een leukere competitie dan vorig jaar natuurlijk", reageert Oomen. Vorig seizoen kwam Virtus uit in zondag 3D, in district West 2. Een groot onbekend avontuur tegen ploegen met namen als Charlois SV, Besiktas en Pretoria. ,,Dat jaar is me reuze meegevallen. Kwalitatief was het niet zo bijzonder."

Toch is er één ding dat hem dwars zit. ,,Het is echt jammer dat we niet gepromoveerd zijn. Dat was dit jaar in West echt mogelijk geweest." In de nacompetitie greep Virtus naast promotie naar de tweede klasse.

Dus werd de ploeg weer ingedeeld in de derde klasse. Terug in Zuid 1, terug in het vertrouwde zondag 3A. ,,Veel leuker. Wel jammer dat Cluzona en Hoeven er niet bij zijn, voor de gezelligheid. Kwalitatief zal het iets anders zijn dan in West. Al is een paar keer richting Zeeland ook niet top. Ach, dan maken we er een gezellig uitje van."

Virtus heeft al getraind, als kennismaking, maar start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 14 augustus. ,,Ik kan niet wachten natuurlijk. Een zomerstop van twee weken is meer dan genoeg, haha", refereert hij aan de nacompetitie. Maar voor het zover is, gaat de groep nog genieten van een teamuitje in de Ardennen. Opladen voor het nieuwe seizoen.

Zondag 3A