Virtus sluit jubileumtoer af met promotie: ‘Wat een ontlading!’

Nacompetitie tweede/derde klasseNa een jubileumtoer van 24 wedstrijden in het Rotterdamse, wachtte het 90-jarige Virtus zondagmiddag in Dordrecht het belangrijkste duel. Door met 0-4 te winnen van tweedeklasser FC IJsselmonde promoveerden de Zevenbergenaren.

De 0-4-uitslag sprak boekdelen, al was het vooral in het eerste kwartier voor en na rust bibberen voor Virtus, zag ook trainer Henk Vos, nog nadruipend van de champagne-en bierdouche die hem na de wedstrijd ten dele viel: ,,Wat een ontlading. Hier hebben we het hele seizoen naartoe gewerkt. We hebben met de zes punten aftrek en de verloren wedstrijd tegen Gastel wel even een tikje gehad. Al gauw ging de focus echter op vandaag.”

,,In de aanvangsperiode hadden we het inderdaad moeilijk, maar we hebben uitstekend de rust bewaard. We wisten dat het aan hun kant vooral zaalvoetballers zijn en dat ze met een vijfmansmiddenveld spelen, daarom hebben we vandaag wat extra zekerheid ingebouwd. De beste kansen waren uiteindelijk gewoon voor ons en we hebben vrijwel niets weggegeven. Ik kan alleen maar trots zijn op de jongens.”

In het eerste kwartier zag het er inderdaad niet naar uit dat Virtus een eclatante overwinning zou boeken. Al snel werd echter duidelijk dat IJsselmonde weliswaar individueel handiger en sterker was, maar beslist geen team vormde, en bovendien defensief erg kwetsbaar was.

Buitenspelers

Nadat Vos de buitenspelers Hakim Mperanyi en Kadir Ulasil van kant wisselde, onstonden, vooral via Ulasil vanop de linkse kant, de eerste mogelijkheden. De eerste waarschuwing voor de Rotterdammers was er na 24 minuten, Thom van Santbergen draaide handig weg bij zijn tegenstander, maar besloot nog op de vuisten van doelman Kiefer Boers. Zes minuten later was het wel raak, na een aanval uit het boekje. Ulasil ontfutselde Tuncay Cattikas de bal, speelde breed op Van Santbergen die de bal panklaar legde voor Danny Oomen. Doelman Boers redde nog knap maar was kansloos op de rebound van Van Santbergen.

Volledig scherm © Pix4Profs/Moreno Molenaar

In de 39ste minuut was het opnieuw raak. Dit keer was het Mperanyi die de niet te missen kans bood aan Van Santbergen, 0-2. IJsselmonde kon daar slechts één schot tegenover stellen, wat doelman Rick Luykx nauwelijks kon verontrusten. In de tweede helft wankelde Virtus enkele malen, maar Oomen (vrije trap van de lijn) en Luykx hielden de blauw-witten overeind tot de Rotterdamse storm was gaan liggen. Die eindigde definitief in de 65ste minuut. Kwaijtaal draaide een hoekschop richting eerste paal, waar Ilyas Bencharef hem achter de eigen doellijn werkte, 0-3.

Aanvoerder Oomen zorgde in de 78ste minuut zelf voor het slotakkoord, door vanaf dertig meter uit te halen en de door de wind gedragen bal achter de verbouwereerde Boers tegen de netten te zien ploffen, 0-4. Trainer Vos verheugde zich al op de Brabantse wedstrijden in de tweede klasse: ,,Dit jaar speelden wij in West, waardoor we volgend jaar mogen kiezen in welke regio we mogen voetballen, is ons verteld. In Brabant wordt wat meer gevoetbald, net zoals wij dat doen, terwijl er in West vooral hard gewerkt wordt. De keuze voor de regiowedstrijden is dan ook snel gemaakt.”