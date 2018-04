Virtus maakt geen fout op bezoek bij COAL

COAL - Virtus 0-3 (0-0) 0-1 en 0-2 (pen.) Danny Oomen, 0-3 Thom van Santbergen

,,Het was een zakelijke overwinning. In de eerste helft waren we erg slordig in balbezit en was de eindpass niet goed. In de tweede helft hebben we de wedstrijd kunnen beslissen. Al met al een terechte overwinning", aldus Virtus-trainer Jack Sweres.