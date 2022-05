Virtus lijkt de pineut in titelstrijd, plots zes punten minder door uit competitie genomen ploeg: ‘Je zag de radeloosheid bij spelers’

Zondag 3B (West II) Gastel ziet teller tegen Steeds Hooger oplopen naar acht treffers, Oosterhout knokt voor nacompeti­tie­plaats­je

Gastel bleef maar scoren en de teller tegen Steeds Hooger liep steeds verder op. Zorgen bij Virtus-trainer Henk Vos, bij wie de frustratie over het spel van zijn ploeg duidelijk aanwezig is. Irene'58 kreeg maar liefst negen treffers om de oren. ,,Aan het einde stonden we nog maar met tien man, waaronder de tweede keeper die als veldspeler mee moest doen.”

