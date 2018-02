Virtus laat kans om in te lopen op koploper Meeuwenplaat liggen

Charlois - Virtus 3-3 (2-2) - 1-0 Charlois, 1-1 Omer Kucuk, 1-2 Thom van Santbergen, 2-2 Charlois, 3-2 Charlois, 3-3 Caner Ok.

Virtus-trainer Jack Sweres was niet ontevreden met het resultaat. ,,We hebben het prima gedaan. In de thuiswedstrijd tegen deze ploeg wisten we met 2-1 te winnen. Charlois is gewoon een goede ploeg en dat hebben ze in deze wedstrijd ook laten zien."