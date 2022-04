Virtus in slotfase naar zege, ook Gastel weet overwinning uit het vuur te slepen

Zondag 3B West IIVirtus boekte een belangrijke zege op Charlois, maar wist deze pas in de slotfase veilig te stellen. Ook Gastel won, 0-2 bij Be Ready. Beide ploegen zijn vooral in afwachting wat er met competitiegenoot HOV gaat gebeuren.

Be Ready - Gastel 0-2 (0-0). 0-1 Keano Elgin, 0-2 Jurgen Buuron.

Gastel-trainer Kees de Rooij is erg tevreden met zijn ploeg. ,,Het was een eenzijdige wedstrijd. Gastel was dominant, gedreven, gemotiveerd en goed. We waren nog ietwat ongelukkig in de afronding.’’

Be Ready kon geen vuist maken tegen de koploper. Trainer Eugene van der Heijden gaf zijn spelers de opdracht om te proberen om het lang op 0-0 te houden en dat ging goed. ,,We hielden het ruim een uur vol, maar uiteindelijk was het krachtsverschil gewoon te groot. Gastel heeft terecht gewonnen.”

Irene’58- RCD 0-2 (0-1).

Irene’58-coach Dennis van Halderen moest lang puzzelen met de opstelling en vond zijn ploeg aardig spelen. Toch bleven de punten weer uit. ,,Door de feestdagen misten we heel veel spelers waardoor het moeilijk was om een elftal op de been te krijgen. Nadat we snel op achterstand kwamen voetbalden we goed mee en ging het gelijk op. Wij maken de kansen vervolgens niet af en zij maken richting het einde van de wedstrijd het tweede doelpunt.”

GSC/ODS - Oosterhout 2-1 (1-1). 0-1 Sandro Ariza.

Oosterhout-trainer Stijn Biemans was niet aanwezig bij de wedstrijd. Hij was in het ziekenhuis voor de geboorte van zijn kind. Assistent-trainer Jorco de Kok nam zijn taken over en zag Oosterhout goed aan de wedstrijd beginnen. ,,Het eerste half uur speelden we goed maar het zakte daarna helemaal in. We hadden wel een gelijkspel verdiend, maar een goede wedstrijd was het zeker niet.”

Virtus - Charlois (0-0). 1-0 e.d. Charlois, 1-1 Charlois, 2-1 Danny Oomen, 2-2 Charlois, 3-2 Tom Kwaijtaal.

De kracht van Virtus ligt volgens trainer Henk Vos bij het voetballen. ,,Om onszelf niet op de borst te slaan maar Virtus probeert altijd te blijven voetvallen. We moeten ook blijven voetballen want daar zijn wij heel sterk in. Het is een fantastische ploeg met fantastische jongens. We geloven er allemaal in. We hebben in het begin van het seizoen gekozen voor een bepaald systeem. Met jongens als Danny Oomen en Ricardo de Wit die alles wegzetten. Iedereen weet wat er verwacht wordt en wat er moet gebeuren. Vandaag moet ik complimenten geven aan de jongens. We lieten ons niet meeslepen in het gemopper en gezeur van Charlois.’’

HOV lijkt uit de competitie te stappen en dit gaat nog gevolgen hebben voor de stand. Virtus heeft twee keer gewonnen van HOV en Gastel heeft een keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld tegen HOV.