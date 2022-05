Virtus haalt uit, Waspik laat punten liggen

3B Zuid

Waspik – RKDVC 1-2 (0-1). 1-2 Wil Vervoort.

Waspik verloor en daarmee lijkt de nacompetitie nu definitief uit zicht voor de ploeg van Emiel Heefer. ,,We speelden goed maar creëerden weinig en komen dan door een counter op achterstand. Op het laatst kwamen er wel kansen in ons slotoffensief maar daar ging er slechts één van in.”

Gilze – Baardwijk 4-1 (1-0). 1-0 Tom van Gestel, 2-1 Remco van Hoek, 3-1 Stan de Kock, 4-1 Brian Clemens.

Gilze-trainer Jeremy Buchly was tevreden over het resultaat en het spel van zijn ploeg. ,,Het was een open wedstrijd waar wij op basis van kwaliteit gewonnen hebben. Na de 2-1 kwam er meer ruimte om te voetballen en verzuimden wij het om de wedstrijd eerder te beslissen, maar later in de tweede helft liepen we toch verder uit.”

3B West

Steeds Hooger – Virtus 2-9 (1-1). 0-1 Tom Kwaijtaal, 1-2 Ricardo de Wit, 1-3 Fouad, 1-4 Hakim Mperanyi, 1-5 Fouad, 2-6 Stefan Klok, 2-7 Danny Oomen, 2-8 Fouad, 2-9 Hakim Mperanyi.

Na een moeizame eerste helft zag Virtus-trainer Henk Vos hoe zijn ploeg in de tweede helft over Steeds Hooger heen denderde. ,,In de eerste helft was er weinig beleving in de wedstrijd en dat veranderde na rust. Er was meer beweging in de ploeg waardoor we makkelijker voetbalden en het leek op een gegeven moment wel een schiettent.”

Be Ready – GSC/ODS 3-4 (3-1). 1-0 Bart Dirven, 2-1 Bart Dirven, 3-1 Safie Esmati.

Be Ready gaf in de tweede helft een voorsprong uit handen, wat zorgde voor teleurstelling bij trainer Eugene van der Heijden. ,,We begonnen echt heel erg goed en dat was ook te zien aan de stand. Toen we in de tweede helft een grote kans misten op 4-1 kregen we een doelpunt om de oren uit de tegenaanval. Toen knakte er iets binnen de ploeg en daarna waren zij de betere ploeg.”

SC Emma – Irene’58 1-0 (1-0).

Irene’58 moest het doen met veel jongens uit de onder 19, maar volgens assistent-trainer Dennis van Halderen hielden zij zich prima staande. ,,Ik ben echt trots op de ploeg. Ik moet eerlijk zeggen dat we de hele wedstrijd in de verdediging hebben gestaan, maar we hielden de ruimtes goed klein en daarmee maakten we het lastig voor hun. Onze keeper verdiend nog een extra compliment want hij heeft ons met een aantal hele mooie reddingen in de wedstrijd gehouden.”