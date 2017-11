Virtus gaat aan kop

zondag 2e Cluzona is de koppositie kwijt na 'bizar eerste kwartier' tegen Beek Vooruit

19:49 Koploper Cluzona liet zich op het veld van Beek Vooruit met name in het eerste kwartier in de luren leggen, 4-1. Sarto is de nieuwe leider, gevolgd op één punt door de ploeg uit Wouw en Zundert. MOC'17 en Kruisland verloren opnieuw, terwijl Unitas'30 een puntje pakte.