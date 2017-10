Virtus deelt koppositie in derde klasse D

Virtus - SV Charlois 2-1 (0-0) - 0-1, 1-1 Michael Oomen, 2-1 Bryan Suijkerbuijk.

,,Het is leuke start", zei Sweres met een knipoog over de start van de competitie. ,,We moeten wel realistisch blijven, maar we hebben op dit moment niks te klagen. Als je deze slechte wedstrijd ook wint dan gaat het de goede kant op."