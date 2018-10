Viola verliest wedstrijd en Jelle Oomen

hoofdklasse b Halsteren geeft zege in topper weg, Baronie profiteert

18:07 De hoofdklassetopper tussen Halsteren en Groene Ster is geëindigd in 1-1 dankzij een late tegentreffer van de bezoekers. Een late goal leverde concurrent Baronie juist een zege op, waardoor de Bredanaars nu over Halsteren heen wippen in de stand.