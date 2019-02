Viola verliest opnieuw, maar ziet directe concurrent met 15-0 verliezen

zaterdag 2E Duur puntenver­lies Tholense Boys bij MZC’11: 3-2

23 februari Met name in de eerste fase na rust vergat Tholense Boys de trekker over te halen. Matthijs van Stee had de Tholenaren na een halfuur uit een strafschop op voorsprong gezet. Daarvoor was al een treffer van Van Stee op dubieuze gronden geannuleerd.