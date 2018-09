Viola verliest ook tweede wedstrijd

GSBW – Viola 5-1 (3-0) 1-0 Milan van Boxtel, 2-0 Willem Vissers, 3-0 Matthew Haneveer, 4-0 Luuk Becker, 4-1 Justin Meeuwsen, 5-1 Igor van Loon. Moment van de wedstrijd: de 3-0 van Matthew Haneveer was er een om te onthouden. Met zijn geweldige doelpunt was de wedstrijd in de eerste helft al gespeeld.

,,We speelde in een te laag tempo en konden daarom het verschil in kwaliteit niet uitdrukken in goals”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn. Viola-trainer Frans Tekath was niet bereikbaar voor een reactie.