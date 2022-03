Viola trekt aan het langste eind in derby tegen Gloria UC, dat nog altijd wacht op eerste zege

Vierde klasse DNa een minuut stilte voor de overleden oud-Viola-voorzitter Wim Pijnacker kon de derby tegen Gloria UC beginnen. De tapkranen gingen open, waardoor het langs de lijn gezelliger was dan op het veld zelf. De 2-1-overwinning voor de thuisploeg was een welkom resultaat voor Viola na een zeer slechte derby.

Nadat Viola al in de eerste minuut door een intikker van Cobus Leijten op een 1-0-voorsprong kwam, beloofde dit een spectaculaire middag te worden. De achterhoede van Gloria UC was niet scherp en moet mogelijk al met één oog richting kantine hebben gekeken. Wat volgde was een wedstrijd die het aankijken totaal niet waard was.

Toch bleven alle toeschouwers trouw langs de lijn en op het terras toekijken. Na gemopper aan de zijlijn, werd er gezegd. ,,Mopper niet zo en geniet van het spel.” De mopperaar antwoordde ad rem en zei. ,,Dit is geen voetbal". Hiermee is dan ook wel de eerste helft verteld.

Gouden wissels

In de rust had Gloria UC-trainer John Janssens de knuppel in het hoenderhok gegooid. Met het inbrengen van Stijn Leuris en Sem Houtepen bij het begin van de tweede helft bleek Janssens een gouden wissel te hebben ingebracht. Op aangeven van Leuris, scoorde Houtepen al in de eerste minuut na de pauze de gelijkmaker. Ineens was het een wedstrijd en was er in de eerste tien minuten na rust meer gebeurd dan in de 45 voorgaande minuten.

Daarna daalde het niveau weer totdat Justin Meeuwsen van Viola het op zijn heupen kreeg. Tot driemaal toe kapte hij Raul Peria Ramirez uit. Bij de derde kapbeweging bleef het been van Ramirez staan en viel Meeuwsen over het uitgestoken been. Scheidsrechter Piket kende geen twijfel, strafschop. Aanvoerder Remco Meeuwsen nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de pingel beheerst binnen: 2-1. Met het inbrengen van Sjors van den Broek, die al een hele wedstrijd in tweede had gespeeld, bleef de ploeg uit Alphen gevaarlijk. Van den Broek zag zijn treffer wegens buitenspel afgekeurd worden.

Jeugdspelers

,,Op basis van de tweede helft hadden we een gelijkspel verdiend. Door een domme overtreding krijgen we een strafschop tegen, waardoor we verliezen. Het inbrengen van twee jeugdspelers pakte goed uit. We geven het echter te snel uit handen”, zei Gloria UC-trainer John Janssens.

Ook Viola-trainer Dennis de Bruijn had een erbarmelijk slechte eerste helft van beide teams gezien. ,,We hadden deze overwinning wel nodig voor het nodige zelfvertrouwen. Ik vond dat wij dreigender waren en daardoor het meeste aanspraak op de overwinning mochten maken. Na de pauze zag ik bij ons een ploeg die voor de winst wilde gaan. Het was zeker niet mooi, maar de punten waren vandaag het belangrijkst”, glunderde De Bruijn.

De wedstrijd was koud afgelopen of iedereen zocht de behaaglijkheid van de Viola-kantine op, waar de discomuziek en de goed gevulde glazen bier voor een fraaie derde helft zorgden. Het zou nog lang gezellig onrustig blijven in de Viola-kantine.