Viola terug hekkensluiter na nederlaag bij koploper, Gesta te sterk voor Riel

Gesta - Riel 3-1 (0-0) 1-0 Maurice van de Wijngaart (pen.), 2-0 en 3-0 Boo Moelands, 3-1 Gesta. “Gesta was de hele wedstrijd de bovenliggende partij”, vond Gesta-trainer Anjo Wintermans. “We hebben het duel constant gedomineerd. We hebben het tactisch plan dat we voor ogen hadden perfect uitgevoerd.”

GSBW - Viola 2-1 (2-0) 1-0 en 2-0 GSBW, 2-1 Michiel van Os.

Viola-trainer Richard de Beer was trots op zijn elftal dat net tekort kwam tegen de koploper. “We hebben erg goed gespeeld”, zei hij. “Helaas gaven we de twee doelpunten te simpel weg. In de slotfase hadden we nog twee honderdprocentkansen op de gelijkmaker via Tim de Jong en Bart Laurijsen. Maar als je zo kan spelen tegen de nummer 1 van de ranglijst, kan je alleen maar tevreden zijn.”