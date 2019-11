Viola sprokkelt weer een punt: “We zijn op de goede weg”

Chaam - Were Di 3-3 (0-2). 0-1, 0-2 en 0-3 Were Di, 1-3 en 2-3 Martijn van den Broek, 3-3 Tim Hoefnagel. Chaam-trainer Jeroen Poelman gaf zijn jongens, ondanks het gelijkspel, een groot compliment. ,,Ze bleven erin geloven en hadden zich helemaal leeggestreden. Als je na vijftig minuten met 0-3 achterstaat, was het gelijkspel zeker knap te noemen.”

Spoordonkse Boys - Viola 2-2 (0-2). 0-1 Tim Oomen, 0-2 Justin Meeuwsen.

,,De eerste helft begon voor ons erg goed”, doelt Viola-trainer Richard de Beer op de flitsende start van zijn ploeg. ,,Al na zes minuten stond het 0-1. We speelden gedisciplineerd, en niet veel later viel de 0-2.” Volgens De Beer kwam Spoordonkse Boys na een half uur wat beter in de wedstrijd. ,,Met name de aanvoerder en hun spits waren belangrijk in hun goede spel. Maar we zijn op de goede weg.”