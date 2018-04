Viola klimt naar de zevende plaats, nederlaag Chaam

zondag hoofdklasse b Halsteren wint topper tegen UDI’19, Baronie laat onderuit

16:27 Halsteren doet opnieuw in de slotfase goede zaken tegen concurrent UDI’19. In de laatste vijf minuten scoorde de ploeg twee keer, waardoor er met 3-1 werd gewonnen. Baronie kon GOES, een concurrent van Halsteren pijn doen, maar werd geklopt: 1-0.