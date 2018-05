Viola in de min na terugtrekken DUNO, Bavel geklopt door hekkensluiter

vrouwenvoetbalEen vreemde wending in de tweede klasse F. Doordat het Haagse DUNO zichzelf terugtrok uit de competitie verloor Viola zes winstpunten, waarmee het nu hekkensluiter is met -2 punten. Viola kan echter niet degraderen doordat er nog maar negen teams over zijn gebleven in 2F. Enkel nummer 10-13 zouden meedoen aan de play-offs.

HOOFDKLASSE B

Bavel - Nuenen 0-1 (0-1).

Bavel domineerde de gehele wedstrijd. Een fout in de opbouw leidde de 0-1 van Nuenen in. Ondanks een aantal scrimmages voor de Nuenense goal veranderde de stand niet meer. ,,Een eenzijdige wedstrijd met een onterechte winnaar. De gehele wedstrijd waren wij beter'', aldus Bavel-trainer Mark van Gils.

EERSTE KLASSE A

Smerdiek - SC 't Gooi 1-2 (0-2).

Smerdiek begon de wedstrijd zonder wissels. Het tweede elftal van Smerdiek speelde ook thuis, zodoende splitste de selectie zich op. SC 't Gooi kreeg veel kansen, maar Smerdiek-keepster Jade Massing was een sta-in-de-weg voor de uitploeg. Na rust deed Joëlle Ots wat terug namens Smerdiek.

EERSTE KLASSE D

Baronie - Schijf 5-0 (2-0).

,,Alle puzzelstukjes vielen in mekaar. Ik heb als trainer echt genoten van ons spel. We kregen kans na kans. Gelukkig hebben we na rust meer goals gemaakt", aldus een glunderende Baronie-trainer Jesse Rutters. Mooie bijkomstigheid was de rentree van Baronie-speelster Pia de Wilt. Ze scoorde, na maandenlang blessureleed, gelijk via een rake vrije trap.

OVV'67 - Nooit Gedacht 0-2 (0-1).

OVV'67 gaf in de eerste helft niet thuis. Na de rust was de thuisploeg feller, met een overvloed aan kansen tot gevolg. ,,We hebben als team gestreden maar we vergaten onze talloze kansen af te maken'', aldus OVV'67-trainer Patrick van Biezen.

DSE - HRC'14 2-0 (0-0).

DSE-trainer Peter Baan hield in de rust een stevige toespraak en hamerde meermaals op de gemaakte afspraken. Na rust maakten Colinda van der Steen en Ashley de Bie beide Etten-Leurse doelpunten. ,,Een goede overwinning. Hopelijk kunnen we in onze laatste thuiswedstrijd kampioen worden'', aldus Baan.

TWEEDE KLASSE F

Gilze - BSC 4-1 (1-0).

Gilze was in eigen huis oppermachtig tegen BSC. De thuisploeg miste veel kansen maar won uiteindelijk verdiend van BSC.

Vivoo - Antibarbari 0-6.

Vivoo was kansloos tegen het fris spelende Antibarbari. De thuisploeg verloor volkomen terecht met grote cijfers.

Olympia - Bavel 2 1-4.

Door het terugtrekken van DUNO is Bavel 2 weer een serieuze kanshebber voor de titel in de Tweede Klasse F. Bavel staat nog maar één punt achter koploper SC 't Zand na de 1-4 overwinning bij Olympia.

DUNO - Viola afgelast.

Thuisploeg DUNO uit Den Haag speelt niet langer in de Tweede Klasse F. Daardoor staat Viola nu op een negatief puntentotaal van -2. Vivoo daalt naar de achtste plaats en laat de zevende plaats over aan Gilze.