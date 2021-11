Viola in blessuretijd onderuit, knappe zege voor Chaam

In een wedstrijd met kansen over en weer won Chaam knap van hoogvlieger GSBW. Trainer Karel Daamen was daarom uitermate tevreden. ,,Het kon beide kanten op, het had bij rust al 3-3 kunnen staan. Maar zo zie je maar weer dat we voor niemand bang hoeven te zijn en van iedereen kunnen winnen.’’

Het venijn zat in de staart in Alphen, en Reeshof pakte de punten. In een zinderende slotfase wist Viola in de 88e minuut nog langszij te komen, maar werd het diep in blessuretijd alsnog in rauw gedompeld door een tegentreffer in de 92ste minuut. Coach Dennis de Bruijn is echter vol vertrouwen. ,,Als we met zoveel discipline tegen een titelkandidaat spelen, is er ondanks het verlies genoeg om op voort te borduren.’’