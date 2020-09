Viola - Gloria UC: ‘Schoonfamilie? Tape je enkels maar goed in'

zondag 4D Gesta verslaat eindelijk angstge­gner Viola, Chaam overklast door Were Di

6 september Na zestien mislukte pogingen is het eindelijk raak voor Gesta: op de openingsdag won het met beduidend grote cijfers van Viola. In Galder wist het in de laatste acht edities zelfs geen enkel punt te sprokkelen, ook aan deze reeks maakten de mannen van Gesta-trainer Thomas de Ridder een eind. Gloria UC pakte tegen Berkdijk een punt bij haar terugkeer.