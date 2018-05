Viola en Chaam scoren niet in derby

zondag 4DNa de 0-3-nederlaag eerder dit seizoen wilde Chaam in Alphen wel even iets rechtzetten tegen Viola. De 'burenruzie' voltrok zich aan het Speelveld in Alphen. Na een matige eerste helft kreeg de wedstrijd na de thee een boeiend vervolg. Gescoord werd er ondanks diverse goede kansen niet, 0-0.

Beide teams speelden een hele matige eerste helft, maar na de rust keerden zowel de rood- als de oranjehemden als herboren terug in de arena. De thee en de peptalks van zowel Frans Tekath als Jeroen Polman moeten de spelers goed gedaan hebben. Plots werd er voor elke meter gestreden. Dan weer was Viola dominant, dan weer kwam Chaam nadrukkelijk in de wedstrijd.

Bij de thuisclub waren er kansen voor onder andere Niek van Hoek, Cobus Leijten en Remco Meeuwsen. Steeds bleek Pieter van Gestel een betrouwbare sluitpost of had hij het geluk aan zijn zijde. Aan de andere kant kregen Martijn van de Broek en Tim Hoefnagel kansen. Maar ook Viola bleek met Sander van Hees over een betrouwbare keeper te beschikken. Zo bleven de kansen zich in de tweede helft aaneen rijgen, maar niemand op het volle terras die zich ergerde aan de 0-0 op het scorebord.

"Ik baal er wel van dat we niet hebben gewonnen. Voetballend waren we de betere ploeg. We krijgen nog drie wedstrijden in de derde periode en dat kon voor ons nog een leuk toetje worden", keek trainer Frans Tekath van Viola alweer vooruit naar komende zondag.