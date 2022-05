Viola en Chaam boeken belangrijke zeges in aanloop naar onderlinge strijd om plek vier

zondag 4DViola en Chaam doen goede zaken in de strijd om plek vier door beide te winnen, Gesta raakte juist achterop aangezien het niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Were Di. Gloria werd vernederd door GSBW.

WSJ - Chaam 0-2 (0-0). 0-1 Bas Goos, 0-2 Bas Goos.

Chaam pakte belangrijke punten in aanloop naar de directe confrontatie met Viola in de strijd om plek vier. En volgens coach Karel Daamen kwam die redelijk onverwacht. ,,Ik had het eigenlijk op voorhand al opgegeven vandaag, al mijn wissels stonden opgesteld. Maar uiteindelijk hebben ze het prima gedaan.’’

Viola – Bergdijk 3-1 ( 1-1). 1-0 Justin Meeuwsen, 2-1 Justin Meeuwsen, 3-1 Jaap Caron.

Ook Viola hield de punten binnenshuis. Tegen een zwaar gehavend Bergdijk was het de fitheid die het verschil maakte, vond coach Viola-Dennis de Bruijn. ,,Ik denk dat wij verder zijn op conditioneel vlak, dat heb ik in de rust ook gezegd tegen de jongens. Dat we daarop het verschil zouden maken. Getuige de late goals is dat ook gebeurd.’’

Gesta – Were Di 0-0.

Voor Gesta was het een mindere middag. In de strijd om plek vier lukte het de ploeg niet om af te rekenen met het tegen degradatie strijdende Were Di. ,,Ze kwamen hier met maar één doel en dat was niet verliezen. Dat is hun goed recht en ze hebben het goed uitgevoerd’’, zo vertelde Gesta-coach Thomas de Ridder.

GSBW – Gloria UC 9-0 (4-0).

Op een rampzalige middag ging Gloria keihard onderuit. Tegen GSBW had de ploeg van Roland Peij werkelijk niets te vertellen, en was het duel voor rust al gespeeld.