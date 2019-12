Viola doet weer mee na tweede competitiezege, Chaam verspeelt voorsprong tegen tiental

zondag 3B Bavel op koers voor periodeti­tel na ruime zege tegen Dubbeldam, Stan de Kock scoort er vier voor Gilze

18:04 Met een 0-5-zege bij concurrent Dubbeldam nam koploper Bavel revanche voor het thuisverlies van vorige zondag tegen TSV Gudok. Met twee punten meer dan Gilze blijft Bavel de grootste kanshebber voor de eerste periodetitel, in deze competitie dit seizoen pas beslist na twaalf duels. Bij Gilze was Stan de Kock in bloedvorm, de aanvaller scoorde vier keer.