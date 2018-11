Viola boekt broodnodige tweede zege

zondag 4c RFC blijft in het spoor van koploper Be Ready

21:38 In de vierde klasse C van het zondagvoetbal won koploper Be Ready ruim maar geflatteerd bij Chaam. WDS’19 en Dussense Boys waren op schot (4-4), terwijl ook bij DIA-Terheijden volop gescoord werd, 3-3.