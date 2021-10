Viola bezorgt Chaam in blessuretijd eerste nederlaag van het seizoen

Zondag 4DViola-Chaam leek in een gelijkspel te eindigen, maar de thuisclub scoorde in de slotminuut alsnog de 2-1. Gloria UC zag GSBW in de laatste twintig minuten uitlopen naar 0-5, terwijl Gesta bij Riel op 1-1 bleef steken.

Viola - Chaam 2-1 (1-0). 1-0 Chris Schellekens, 1-1 Gerard Verbiest, 2-1 Bastiaan Arends.

,,Wellicht was een gelijkspel meer op zijn plek geweest,” vond Viola-trainer Dennis de Bruijn. ,,Uiteindelijk waren wij fitter, waardoor we wederom in de slotfase tot scoren kwamen. Chaam-trainer Karel Daamen baalde van de nederlaag: ,,Er stonden nog drie seconden op mijn klok. Het eerste kwartier was voor Viola, maar daarna waren wij heer en meester. Uiteindelijk krijgen we het deksel op de neus, we moeten leren om in zo’n situatie de 1-1 over de streep te trekken.”

Gloria UC - GSBW 0-5 (0-0).

,,In de eerste helft was er evenwicht en hadden wij de beste kansen. De 1-0 van Mart Verwijnen werd zelfs afgekeurd. De 0-1 in de 70ste minuut, die wel of niet over de lijn was gaf de aanzet tot de nederlaag, die zij op basis van ervaring en kwaliteit uitbouwden tot de geflatteerde 0-5.”

Riel - Gesta 1-1 (1-1). 0-1 Tom de Groot, 1-1 Robbert Swinkels.

,,Zij hadden misschien wel wat meer balbezit, maar de beste mogelijkheden waren voor ons. We wisten waar we hen pijn konden doen, uiteindelijk hebben wij de 1-1 over de streep getrokken. We hebben nu een aantal sterke tegenstanders gehad, het is nu zaak om deze lijn door te trekken en onderin weg te blijven,” aldus Gesta-trainer Thomas de Ridder.