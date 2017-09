Vincent de Klerk vaart een eigen koers

Vincent de Klerk (32) is blij met de kans die hij krijgt bij de kersverse tweedeklasser. Als opvolger van het monument Jack Beusenberg nog wel. ,,Ik hoop dat vertrouwen dit seizoen terug te betalen." Sinds de dag van de ondertekening van de overeenkomst is er overigens al het een en ander veranderd in de geloofsbrieven van De Klerk, in het dagelijks leven docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school in Zwijndrecht.

Vrijwel op het moment dat hij zijn handtekening bij Zwaluwe zette, werd bij Papendrecht hoofdtrainer Mark Weel weggestuurd. Assistent De Klerk werd gevraagd het stokje over te nemen. In samenspraak met Weel besloot De Klerk de handschoen op te nemen. Een uitdaging was het zeker. De ploeg leek niet meer te kunnen ontsnappen aan degradatie uit de tweede klasse, met dertien punten achterstand op de concurrentie. Een ware Houdini-act volgde, waarbij Papendrecht zich op de slotdag van het seizoen op doelsaldo in veiligheid speelde.

Volledig scherm Vincent de Klerk als bepleisterde aanvoerder van Pelikaan. © Peter van der Waal

Verwachtingspatroon

Ook bij Zwaluwe drongen de prestaties van De Klerk door. Met alle gevolgen van dien. ,,Het verwachtingspatroon ligt nu een stukje hoger." De in Hendrik-Ido-Ambacht woonachtige De Klerk is er niet bang voor. Als voetballer is hij door de wol geverfd. De Klerk verdedigde de kleuren van clubs als ASWH, IFC en Pelikaan.

Sprong in het diepe

In Papendrecht zette hij de ploeg in korte tijd naar zijn hand. Op vier posities werd het team gewijzigd. Zo radicaal zal het bij Zwaluwe niet gaan. ,,Al zal er qua veldbezetting en namen allicht wel iets veranderen." De Klerk legde de voorbije winter zelf contact met de club, na een tip van zijn collega Michel de Raad. De huidige coach van Meerkerk was ooit op gesprek geweest bij Zwaluwe en had daar een positief gevoel aan over gehouden. Voor De Klerk was het een sprong in het diepe, ook al omdat hij vanwege zijn activiteiten bij het eveneens op zaterdag spelende Papendrecht de ploeg nauwelijks aan het werk kon zien. Een nadeel vindt hij dat niet. ,,Juist door dat blanco beeld kan ik oordelen op wat ik zie. Ik hoef me niet te laten leiden door wat anderen er van vinden."

Quote Ik ben iets zakelijker en wat harder. Ik merk dat sommige jongens daar aan moeten wennen. Niet dat ik spelers voor schut zet of kleineer, maar ik ben wel direct Vincent de Klerk

Tegenpool

Evenmin was hij thuis in het netwerk of bekend met de veelal Zeeuwse tegenstanders. Daarin heeft hij ondertussen een flinke inhaalslag gemaakt. Uiteraard heeft hij ook gesproken met zijn voorganger. ,,Ze zeggen dat ik in veel opzichten zijn tegenpool ben." De vrijwel op het sportpark de Kwarrehoek woonachtige Beusenberg kende de club tot in de haarvaten. Ook ging hij bijna amicaal om met de spelers. De Klerk staat er anders in. ,,Ik ben iets zakelijker en wat harder. Ik merk dat sommige jongens daar aan moeten wennen. Niet dat ik spelers voor schut zet of kleineer, maar ik ben wel direct."

Corrigeren

Zwaluwe wist vorig jaar liefst zeventien keer de nul te houden en creëerde vaak handenvol kansen. Dit seizoen worden volgens De Klerk ook andere vaardigheden gevraagd, zeker als het gaat om het groepsproces. ,,Het is een vriendenploeg, met allemaal jongens van het eigen dorp. Toch zullen ze elkaar moeten corrigeren, ook in mindere tijden. En kritiek is nu eenmaal gemakkelijker te accepteren als je bovenaan staat."

De Klerk is ambitieus. ,,De buitenwacht is tevreden als we er in blijven. Zelf leggen we de lat hoger. We mikken op een plek, ergens bovenaan in het rechterrijtje. Zwaluwe is vele jaren een stabiele tweedeklasser geweest. Daar willen we weer terug naar toe."