Vijfde klasse A Vivoo rijgt overwinnin­gen aaneen onder nieuwe coach: ‘Grijp meedogen­loos in als het moet’

Het gaat Vivoo voor de wind de afgelopen weken. Sinds de winterstop heeft Dennis Gilessen de touwtjes in handen en dat betaalt zich uit. Zondagmiddag werd de derde opeenvolgende competitiezege geboekt en dus is de stemming hosanna bij de club. En dat was een aantal maanden geleden wel anders...