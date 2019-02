Vijf rode kaarten bij Oosterhout - Groen-Wit: “En dat in een erg sportieve wedstrijd”

zondag 4A WVV'67 klopt buurman METO voor eerste keer ooit in eigen huis

22:08 WVV’67 heeft geschiedenis geschreven. Tegen de buren uit Hoogerheide werd er voor het eerst in de clubgeschiedenis op het eigen sportpark gewonnen. Tomlin Smits werd de matchwinner in een wedstrijd die in 2-1 eindigde, een stand die bij rust al bereikt was.