Vijf goals Van den Noort niet genoeg voor zege, DIA haalt uit bij Right 'Oh

Boeimeer - Be Ready 5-5 (2-2) - 0-1 Robin van den Noort, 1-1 en 2-1 Rick Dielemans, 2-2 en 2-3 Robin van den Noort, 3-3 Jonathan Fiddeler, 3-4 Robin van den Noort, 4-4 en 5-4 Rick Gielen, 5-5 Robin van den Noort.

,,Een gelijkopgaande wedstrijd, waarin we helaas geen antwoord hadden op Robin van den Noort. Hij schoot driemaal uit een vrije trap raak", zei Boeimeer-trainer Jack van Zundert.

Lees ook Ikililou koploper Zilveren Schoen na zes goals in één duel Lees meer

SC Hoge Vucht - SC Emma 3-1 (3-0) 1-0 Jesper Seuntjens, 2-0 en 3-0 Ibrahim Ikililou, 3-1 Maikel Steenbakker.

Een sterk begin van Hoge Vucht was de basis voor de overwinning op Emma. Na de pauze liet Hoge Vucht weer teveel kansen liggen.

Irene'58 - Dussense Boys 5-3 (2-2) 1-0 Erwin Timmermans, 1-1 Harry Sassen, 2-1 Jacco van Laarhoven, 2-2 en 2-3 André Segeren, 3-3, 4-3 en 5-3 J. van Laarhoven.

,,Dit was een gelukkige overwinning. We speelden apatisch. Omdat Hoge Vucht voorstond, hebben we in de slotfase iets geforceerd. Volgende week wacht ons Hoge Vucht", gaf Tijs van Bragt trainer van Irene'58 aan.

OMC - Terheijden 1-4 (0-2) 0-1 en 0-2 Dennis Meeuwesen, 1-2 OMC, 1-3 Yurick van Nijnatten, 1-4 Ruben Sibon.

Terheijden-trainer Frans van Helvoirt was niet te spreken over OMC. ,,Vanwege scheldpartijen en gezeur bij OMC had de scheidsrechter voor rust de wedstrijd al een kwartier gestaakt", was de reactie van Van Helvoirt.

RFC - WDS'19 4-2 (1-0) 1-0 Jeroen Kouwenberg, 2-0 Melvin Blankers, 2-1 Leroy Richardson, 2-2 Andries Tolenaar, 3-2 Frank Dikkes, 4-2 Maikey Luijbregts.

RFC deed goede zaken. Een plaatsing bij de eerste vier is haalbaar. In de derde periode staat RFC tweede, één punt achter koploper DIA.

Right 'Oh - DIA 0-5 (0-4) 0-1 en 0-2 Niek Akkermans, 0-3 en 0-4 Frank Pheninckx, 0-5 Eelco de Haan.

,,We hebben niks weggegeven tegen Right 'Oh. We kregen zelf veel kansen. Het had ook zomaar 0-8 kunnen staan", keek DIA-coach Martijn Malinka terug.

Raamsdonk - VCW 3-2 (2-0) 1-0 Luke de Bont, 2-0 Daan van der Pluijm, 2-1 en 2-2 Wessel Verschuren, 3-2 Luuk Nieuwesteeg.

Dankzij een 3-2-overwinning op VCW is het team van Raamsdonk aan een goede reeks bezig. Uit de laatste vier wedstrijden werden tien punten gehaald. VCW moet hopen om zich via de nacompetitie veilig te spelen.

,,Over hoe we in de tweede helft weer in de wedstrijd kwamen ben ik tevreden. Dit geeft moed voor de rest van het seizoen. We moeten dan wel ons koppie erbij zien te houden", gaf VCW-coach Daan Uithof aan.