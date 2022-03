Vierde verlies op rij voor Rood-Wit

,,Een evenwichtig duel, waarin een 1-1 gelijkspel een meer terechte weergave van het krachtsverschil was geweest” vond trainer Marco Groeneveld van de thuisclub. ,,De eerste helft was in balans, beide ploegen gaven weinig weg. Zij kregen één kopkans uit een hoekschop, voor ons waren Dennis Jaspers met een omhaal die van de lijn werd gehaald en Mike Petrovic dichtbij een doelpunt.”

,,De tweede helft was nauwelijks twee minuten oud of zij kwamen met een afstandsschot op voorsprong. Na de gelijkmaker van Dennis Jaspers was ik eigenlijk aan het wachten op de 2-1. In mijn ogen verdienden we in die fase een strafschop na een duwfout op Jaspers. Uit één van de spaarzame keren dat Den Hoorn voor ons doel kwam scoorden zij uit een hoekschop de 1-2. De 1-3 in de slotminuut was verder voor de statistieken.” Rood-Wit krijgt donderdag al de kans om de serie nederlagen te stoppen als Dosko op bezoek komt.