Vierde nederlaag op rij voor RBC, Hoeven houdt huis in UVV'40

Steenbergen - Breskens 5-2 (4-1) - 0-1 Soufian Dooms, 1-1 Jordy Dam, 2-1 Mohamed Dahir, 3-1 Jeroen Augustijn, 4-1 Dam, 4-2 Joris Corijn, 5-2 Toni Ngombojao.

,,Na de gelijkmaker liepen we al snel uit naar 3-1. In de tweede helft waren we iets minder scherp, maar het was een terechte overwinning. Ik hoop dat we deze serie nog lang voortzetten'', aldus Steenbergen-trainer Marco Ernest.

HVV'24 - FC Bergen 5-2 (1-0) - 1-0 e.d., 2-0 Roy van Dorsselaer, 2-1 Jeffrey Franken, 3-1 Jasper Sponselee, 4-1 Joost Boogaert, 4-2 Appie Bay, 5-2 Marnicq de Regt.

,,Het is zuur hoe ons seizoen verloopt", stelde FC Bergen-middenvelder Jeffrey Franken na afloop. ,,We kampen met veel blessures en hebben een veldspeler op doel staan."

Victoria'03 - RBC 1-0 (1-0) 1-0 Faris Ouaddaf.

Victoria'03 heeft de nederlaag van vorige week tegen Hoeven weg kunnen spoelen met een minimale zege op RBC. Faris Ouaddaf was trefzeker voor de thuisploeg en dat was zijn zesde goal van het seizoen.

UVV'40 - Hoeven 0-5 (0-3) 0-1 Jim Franssen, 0-2 Joost Blaauwhof, 0-3 Franssen, 0-4 Erwin Roks, 0-5 Jurgen Pertijs.

Ronald Koeman voorspelde in de TOTO deze week dat UVV'40 zou gaan winnen, maar de oefenmeester zat er flink naast. ''Dat had ik wel verwacht'', zei Hoeven-trainer Eric Koenraads lachend. ,,Het was een gemakkelijke zege voor ons", lachte Hoeven-trainer Eric Koenraads. ,,Het had ook 0-7 of 0-8 kunnen worden."

,,Als je tegen Hoeven iets wil halen moet iedereen top zijn en dat waren we niet", zag UVV'40-trainer Johan Gabriëls.

Philippine - Gastel 1-2 (0-1) 0-1 en 0-2 Jurgen Buuron, 1-2 Jos Westerhout

,,In de eerste helft waren we voetballend niet minder dan Philippine", vertelde Gastel-coach Peter Kepers. ,,We komen gelukkig op voorsprong door een voorzet die meteen in het net ploft. Al met al een verdiende zege."

Terneuzen - Roosendaal 2-1 (0-0) 1-0 Douwe Nieskens, 1-1 Bert den Hamer (e.d), 2-1 Marc Verweij.

Roosendaal heeft opnieuw een nederlaag geleden. Op bezoek bij het Zeeuwse Terneuzen verloor de formatie van trainer Peter Sweres voor de derde keer op rij. Roosendaal vocht drie weken geleden nog om de eerste periodetitel, maar zit nu in een neerwaartse spiraal. De club zakte af naar plaats zeven in de competitie en behaalde vijftien punten uit tien duels.