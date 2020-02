Vierde nederlaag op rij voor ONI, Zwaluwe geeft voorsprong en kansen op periodetitel weg

ONI - Noad’32 1-2 (1-2). 0-1 Yeswindum Gire (e.d.), 0-2 Ruben de Waal, 1-2 Niels Fioole. “We hebben onszelf tekort gedaan”, baalde ONI-leider Pieter Faro. “Het maken van doelpunten gaat zo moeizaam, we voetbalden goed, maar het resultaat is er niet naar.”

Nadat Noad’32 op 0-2 kwam, maakte Niels Fioole vliegensvlug de aansluitingstreffer. “Na de rust waren we veel beter. We werkten hard en voetbalden goed, maar scoorden niet.” Dat was het enige wat de spelers van ONI zichzelf konden verwijten: de kansen werden niet afgemaakt.

Zwaluwe - GVV’63 1-3 (1-2). 1-0 Bart Martha, 1-1 Daniël Bouma, 1-2 en 1-3 Michel Kooijman. “We begonnen aardig aan de wedstrijd”, zag Zwaluwe-coach Vincent de Klerk. Bart Martha schoot Zwaluwe op 1-0, maar daarna was het GVV’63 dat de klok sloeg. Twee doelpunten snel achter elkaar zorgden voor een achterstand bij rust. Dominique Mahu had nog de kans om ervoor te zorgen dat Zwaluwe met een gelijke stand aan de thee kon gaan, maar de keeper van GVV’63 redde fantastisch.

De Klerk baalde. ,,In de rust zeggen we tegen elkaar dat het moeilijk zal worden, maar dat een nederlaag niet nodig is, maar een minuut later is de wedstrijd al gespeeld.” Yannick Vos (Zwaluwe) moest het veld vroegtijdig verlaten met een rode kaart op zak. Een ongelukkige overtreding op zijn tegenstander zag er ernstig uit.