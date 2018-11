Vier goals, worst en kaas bij dorpenderby in Molenschot, doelpuntenfeest in 5B

zondag 3A RBC pakt derby en is de trots van Roosendaal, winnende goal Gas­tel-spe­ler ‘rijp voor Studio Sport’

19:06 RBC mag zich voorlopig de trots van Roosendaal noemen. De stadionclub versloeg stadsgenoot RKVV Roosendaal met duidelijke cijfers in de derby: 3-0. Schijf is in 3A hekkensluiter af na de overwinning tegen MOC’17.