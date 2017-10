Vier goals niet genoeg voor zege DIA, Hattrick Van de Noort bij Be Ready

OMC - WDS'19 2-0 (1-0) - 1-0 Furcan Caliscan, 2-0 Stokly Amaoha. "Dit was weer de wedstrijd van de gemiste kansen. Zeker acht tot tien goede kansen kregen we, maar de bal wilde er maar niet in. We gaan van de week maar weer op afwerken trainen", aldus trainer Johan Dijkstra.

Right Oh - Be Ready 2-4(2-3) - 0-1 Robin van de Noort (pen), 0-2 Juriaan Heijmans, 1-2 en 2-2 Mitchell de Rooij , 2-3 en 2-4 Robin van de Noort.

"Voor rust was Right Oh de betere ploeg en kwamen wij tegen de verhouding in op een 0-2 voorsprong. Daarna kwam mijn oude clubje beter in de wedstrijd", gaf trainer Arno de Vries van Be Ready aan. Met drie doelpunten was Robin van de Noort belangrijk voor zijn team.