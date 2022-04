Victoria’03 periodekampioen, Hoeven klopt Schijf

Zondag 3AVictoria’03 is periodekampioen geworden door Steen te verslaan. De onderlinge strijd tussen de dorpen in 3A werd gewonnen door Hoeven door ‘onoplettendheidjes‘ van Schijf. Groen Wit versloeg VVR, terwijl UVV’40 vanwege grote personele problemen verloor van HVV’24.

Groen Wit - VVR 2-0 (1-0). 1-0 Tijn van Galen, 2-0 Ibrahim Aydin.

Groen Wit won de wedstrijd, maar daar was volgens Groen Wit-trainer Martijn van Galen ook alles mee gezegd. ,,Het was een wedstrijd om snel te vergeten. Het merendeel van onze selectie zit middenin de ramadan, dat helpt niet mee. Toch hebben we op karakter de drie punten binnengesleept.”

,,We waren simpelweg niet scherp genoeg. Het eerste half uur waren we vooral erg matig. Daarna voetballen we leuk mee, maar daar bleef het ook bij", aldus verliezend trainer Mark Schuiten.

HVV’24 - UVV’40 3-1 (1-0). 2-1 Bart de Koning.

,,Door personele problemen werd dit een hele lastige wedstrijd,” vertelde UVV’40-trainer Joey Verhoeven. ,,We beschikten maar over twaalf man vandaag. De laatste minuten hebben we zelfs met tien man moeten spelen door een extra uitvaller.”

Hoeven - Schijf 2-1 (0-0). 1-0 Rick Braspenning, 1-1 Gilles Goorden, 2-1 Braspenning.

Hoeven-trainer Gijs Smulders had op een pittigere strijd gerekend. ,,We hebben druk op Schijf gekregen in de tweede helft en wonnen de wedstrijd. Het was een zeer sportieve wedstrijd. Ik had zelf een zwaarder en pittiger duel verwacht omdat het toch twee dorpen zijn die tegen elkaar spelen.’’

Voor Schijf-trainer Jan Hereijgers was het verlies zuur. Hij vond dat er minimaal een puntje in zat. ,,Door een moment van onoplettendheid krijgen we de 1-0 om oren. We kwamen nog goed terug, maar door nog zo’n momentje krijgen we de 2-1 tegen.”

Steen - Victoria’03 2-4 (1-2). 1-1 Jovanni van Nijnatten, 1-2 Sharushan Ponnudurai, 1-3 Sjoerd Renne, 2-4 Van Nijnatten.

Periodekampioen Victoria’03 stond achter, maar de ploeg van Danny Mathijssen herstelde de schade snel. ,,We hadden het twintig minuten lastig, daarna zijn we omgeschakeld van systeem. Het is mooi dat we periodekampioen zijn, maar het zijn nog negen finales. We hebben de volle focus op een eventueel kampioenschap.’’