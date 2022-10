Victoria’03 neemt al na drie wedstrijden afscheid van trainer, kampioenenmaker Mathijssen keert terug

Hoewel het seizoen pas net begonnen is, ziet de Oudenbossche club zich genoodzaakt om te breken met Mark Schuiten. Drie wedstrijden had hij de leiding, maar volgens de lezing was er niet de juiste chemie tussen trainer en spelersgroep. In de seizoensstart verzamelde hij drie punten: Victoria’03 won van Virtus, maar verloor ruim van RBC afgelopen weekend (6-0) en in de eerste wedstrijd van Beek Vooruit (6-1).

Victoria’03 heeft bekendgemaakt dat Danny Mathijssen terugkeert. Mathijssen was de voorgaande drie seizoenen hoofdtrainer in Oudenbosch en leidde de ploeg vorig seizoen naar het kampioenschap in de derde klasse. Hij stopte daarna en zou de overstap maken naar Cluzona. Maar aan die klus is hij nooit begonnen omdat het niet te combineren viel met zijn privéleven. ,,Met behulp van goede afspraken hebben we dit passend voor beide partijen weten te maken”, valt te lezen in het persbericht van de tweedeklasser.