Victoria’03 haalt uit, achtervolgers Groen Wit en Zundert spelen gelijk

Groen Wit - Zundert 1-1 (0-1) 0-1 Thieu Vergauwen, 1-1 Abdel Zerai.

Beide ploegen deden niet voor elkaar onder. Zeker in de laatste tien minuten golfde het spel op en neer. Waarom? Omdat een puntje weinig helpt, zeker als je weet dat kampioenskandidaat Victoria’03 met 8-2 uithaalde tegen Sprundel. Nacompetitie het doel? ,,We moeten realistisch zijn en elkaar niet voor de gek houden, maar een beetje hoop is er altijd”, zegt Sweres (Zundert). ,,Wie weet, maar we moeten onszelf geen illusies maken”, zei Van Galen (Groen Wit) min of meer hetzelfde.

Clinge - Schijf 0-6 (0-5). 0-1 Dennis van Nijnatten, 0-2 Nijnatten, 0-3 Jules Goorden, 0-4 Nijnatten, 0-5 Marc van Zundert, 0-6 Nijnatten.

Schijf-trainer Jan Hereijgers zag zijn ploeg zeer efficiënt spelen. ,,Het ging op en neer alleen was bij ons elke kans raak. Al met al een mooie middag en we zijn nu ook officieel veilig’’, aldus Hereijgers.

Victoria’03 - Sprundel 8-2 (6-0). 1-0 Brian Hellemons, 2-0 Sharushan Ponnudurai, 3-0 Ponnudurai, 4-0 Jari Voeten, 5-0 Voeten, 6-0 Jules Voogt, 7-0 Hellemons, 8-0 Ponnudurai, 8-1 Ruud van de Lindeloof, 8-2 Dairon Clarijs.

,,We zijn overklast voor rust’’, vertelde Patrick Arnouts. ,,Het is natuurlijk een stukje kwaliteit van de tegenstander maar van ons was het ook matig en zwak. Ik had het idee dat de jongens al met het hoofd bij de wedstrijd van volgende week waren’’, aldus Arnouts.

Ondanks de 8-2 overwinning was Victoria-trainer Danny Mathijssen niet tevreden met het spel van zijn ploeg. ,,We waren ondermaats. Het was absoluut niet goed maar als we volgende week winnen durf ik misschien wel dat ene woord in mijn mond te nemen.’’ Mathijssen doelde hiermee op het kampioenschap.

Steen - DSE 2-0 (0-0).

,,We hadden minimaal gelijk moeten spelen’’, vond Peter Sweres. ,,Het ging de eerste helft op en neer. Dan komen wij met tien man te staan maar zijn desondanks de bovenliggende partij. We hadden de kansen om te scoren maar de bal ging er gewoon niet in. Uiteindelijk krijgt Steen een uitbraak en die zit meteen’’, vertelde Sweres.

Terneuzen - UVV’40 6-0 (3-0).

UVV’40 leed een pijnlijke nederlaag en volgens spits Sebastian de Meijer mogen ze nog blij zijn dat het bij 6-0 gebleven is. ,,Onze keeper heeft er met een aantal goede reddingen voor gezorgd dat de uitslag niet nog groter werd. We hadden echt een offday en speelden gewoon slecht. We hadden niks te vertellen.”