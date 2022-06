Victoria’03 doet het ‘onmogelijke’ en pakt de titel: ‘Het besef is er nog niet helemaal’

Zowel trainers als spelers hadden nog maar een doel voor ogen. Er was dan ook geen twijfel of er gewonnen ging worden op bezoek bij UVV’40 in Ulvenhout. Zenuwen en spanningen werden aan de kant geschoven. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er al vuurwerk afgeschoten en was het meegekomen uitpubliek in extase. De druk voor voor de ploeg uit Oudenbosch was groot, maar trainer en spelers kenden geen enkele twijfel.