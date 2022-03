Victoria’03 blijft winnen, Groen Wit terug aan kop

DSE - Terneuzen 1-0 (0-0). 1-0 Pieter Foesenek

Een zware wedstrijd voor DSE, vertelde trainer Peter Sweres. ,,We kregen niks cadeau vandaag. Ons begin was wat slordig. Uiteindelijk komen we beter in de wedstrijd en hadden al een paar keer op 1-0 kunnen staan. Die ballen schieten we er niet in en dan vergeten we onszelf te belonen.’’

Philippine - Sprundel 4-1 (3-0). 4-1 Justin Buurstede (pen.).

De zoveelste teleurstelling die het team van Sprundel-trainer Patrick Arnouts moet verwerken. ,,Een lastige wedstrijd waar we verdedigend te kort komen. We staan na twaalf minuten al 3-0 achter en dat is mentaal een klap.’’

Hoeven - UVV’40 2-0 (0-0). 1-0 Jurgen Pertijs (pen.), 2-0 Rick Braspenning.

Na de domper van vorige week herstelde Hoeven zich goed met een sterke wedstrijd, vertelt Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Een super wedstrijd. Na de klop van vorige week hebben we pas op de plaats gemaakt. We hadden zelfs vier of vijf nul op het voetje liggen, maar verzuimden om de trekker over te halen.’’ Volgens UVV-trainer Joey Verhoeven had er zeker een punt ingezeten. ,,Het was van beide kanten een matige wedstrijd die geen winnaar verdiende. Wij waren ongelukkig vandaag en kregen daardoor de doelpunten tegen.”

Zundert - Schijf 3-0 (1-0). 1-0 Tim Goethals, 2-0 Mike Daemen 3-0 Tim Goethals.

Zundert-trainer Jack Sweres zag zijn ploeg een ruime overwinning boeken maar was niet helemaal tevreden over het spel. ,,Het eerste half uur was heel matig van onze kant. Uit het niets komen we voor rust op 1-0 en vervolgens kwamen we in de tweede helft niet meer in de problemen. Toen konden we verder uitlopen.” Schijf-trainer Jan Hereijgers: ,,De eerste helft speelden we goed, we gaven nauwelijks iets weg. We creëren zelf alleen te weinig. Vervolgens krijgt Zundert een kans en die zit dan meteen. Dan ga je de tweede helft toch in met tik.’’

HVV’24 - Victoria’03 1-3 (0-2). 0-1 Jari Voeten, 0-2 Jovanni Van Nijnatten, 1-3 Jules Voogt.

Een terechte overwinning volgens Victoria-trainer Danny Mathijssen. ,,Ze voeren het plan ontzettend goed uit. Het is echt een team en ze werken als leeuwen. We staan bovenin en doen mee voor de titel, het mag niet gekker worden.’’

Steen - VVR 1-0 (0-0).

VVR verloor de degradatiekraker van Steen en volgens trainer Mark Schuiten hadden ze ook niet meer verdiend. ,,We missen veel spelers en bij de jongens die er wel zijn, merk je dat er bij een aantal een stukje motivatie of inzet ontbreekt. Voetballend was het van beide kanten niet goed, maar zij toonden meer inzet dan wij.”

Groen Wit - Clinge 5-1 (4-0). 1-0 Dirk Goudbeek, 2-0 Dirk Goudbeek, 3-0 Yassine el Allouchi, 4-0 Yassine el Allouchi, 5-1 Zakaria Zerouali.

Door doelpunten in de blessuretijd wist Groen Wit overtuigend te winnen maar trainer Martijn van Galen was niet tevreden over de hele wedstrijd. ,,We hadden de tegenstander net op de knieën door drie doelpunten in de blessuretijd van de eerste helft. Het is dan moeilijk om gemotiveerd te blijven voor de tweede helft en het spel werd ook matig van onze kant. Uiteindelijk wisten we, wederom in blessuretijd, nog een vijfde goal te maken waarmee de wedstrijd definitief beslist was.” De Bredase derdeklasser staat nu bovenaan.