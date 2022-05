Victoria’03 blijft koploper, Sprundel pakt belangrijk puntje

Zondag 3AVictoria’03 won met 1-4 en kan het kampioenschap al ruiken. DSE kwam niet lekker in de wedstrijd en had een teleurstellende middag in Zundert. Sprundel staat laatste en pakte een belangrijk punt tegen de nummer drie.

Zundert - DSE 3-1 (1-0). 1-0 Tim Goethals, 2-0 Lars van Elsacker, 2-1 Pieter Foesenek, 3-1 Siemen Boomaerts.

,,We hadden op meer gehoopt’’, vertelde DSE-trainer Peter Sweres teleurgesteld. ,,De eerste twintig minuten zaten we er goed in. Daarna werden we rommelig en kwamen niet meer in ons eigen spel. Zundert heeft terecht gewonnen’’, vond Sweres.

Door een overwinning op DSE blijft Zundert meedoen om de nacompetitieplekken. Trainer Jack Sweres vond het een mooie wedstrijd. ,,Beide ploegen gingen vol op de aanval en daardoor waren er veel kansen over en weer. Gelukkig trokken wij aan het langste eind.”

Schijf - UVV’40 1-0 (1-0). 1-0 Gilles Goorden.

Het was moeizame tweede helft volgens Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,De eerste helft spelen we goed. We hadden meer mogen scoren maar al met al een prima eerste helft. De tweede helft zijn we erg onrustig en staan we onder druk’’, aldus Hereijgers.

UVV’40 leed een nederlaag bij Schijf, maar volgens trainer Joey Verhoeven had er zeker een gelijkspel ingezeten. ,,We speelden een matige eerste helft, maar door een paar omzettingen zijn we in de tweede helft alleen maar in de aanval geweest. We maakten de kansen helaas niet af.”

Clinge - Victoria’03 1-4 (0-2). 0-1 Jari Voeten, 0-2 Sharushan Punnudurai, 1-3 Jules Voogt, 1-4 Voeten.

Victoria’03-trainer Danny Mathijssen zag zijn ploeg domineren. ,,Het was een lastige wedstrijd op papier, maar in de praktijk viel het mee. De wedstrijd had al eerder beslist moeten zijn. We maken het zelf onnodig spannend’’, aldus Mathijssen.

Sprundel - HVV’24 1-1 (0-0). 1-1 Roy van de Broek.

,,We leggen een goeie wedstrijd op de mat’’, vertelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,We stonden goed georganiseerd en maken het HVV lastig. HVV dringt de tweede helft nog wel aan maar uiteindelijk is de puntendeling is terecht’’, vond Arnouts.

Hoeven - Philipine 3-0 (1-0). 1-0 Stijn Kerstens (pen.), 2-0 Rick Braspenning, 3-0 Erwin Roks.

,,Het was een makkelijke wedstrijd’’, vond Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,We winnen met 3-0, maar het hadden er ook tien kunnen zijn.’’ Na twee jaar afwezigheid door blessureleed maakte Cyriel van der Veen zijn rentree. ,,Het mooiste moment van de wedstrijd was de invalbeurt van Cyriel. Het was een emotioneel moment voor de ploeg’’, aldus Smulders.

Terneuzen - VVR 3-0 (1-0).

VVR verloor van Terneuzen maar trainer Mark Schuiten zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen. ,,We kregen een aantal hele grote kansen waaronder een penalty. Hij wilde er gewoon niet in. In de tweede helft werd Terneuzen wel sterker en liepen ze uit naar 3-0.”

Groen Wit was vrij.