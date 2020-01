Victoria’03 stunt in Zoutelande en bekert door: ‘Het beste Victoria'03 dat ik ooit heb gezien’

,,Dit is het beste Victoria’03 dat ik tot nu toe dit seizoen heb gezien”, stelt Mathijssen. ,,En dat tegen een ontzettend goede ploeg. De Meeuwen is een goede ploeg en in potentie een eersteklasser. Maar wij hebben bewezen topfit te zijn en hebben fantastisch gespeeld. Tuurlijk hebben we onder druk gestaan, maar wij zijn er een aantal keer goed uitgekomen en hebben de juiste beleving getoond die bij zo’n bekeravond hoort. En ook complimenten aan keeper Stijn van Kinderen, wat heeft die een paar ballen eruit gehaald, niet normaal.”