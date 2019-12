Victoria'03 stunt bij Unitas'30, Oosterhout knikkert opnieuw reus uit districtsbeker

districtsbekerUnitas'30 heeft allesbehalve een goed gevolg gegeven aan de 1-8-overwinning in de tweede ronde van de districtsbeker tegen DSE. Het verslikt zich in derdeklasser Victoria'03 en is uitgeschakeld. Derdeklasser Oosterhout stuntte op bezoek bij eersteklasser VC Vlissingen door met 1-2 te winnen in Zeeland. Hoofdklasser Moerse Boys en derdeklasser Gastel deden hun sportieve plicht tegen respectievelijk derdeklasser Irene’58 en vierdeklasser Breskens.

Unitas'30 - Victoria'03 1-2 (1-1). 1-0 Matthijs Broos, 1-1 Jordi Nijs, 1-2 Sjoerd Renne.

Hij had eigenlijk niet meer op het veld moeten staan. Maar het spel lag maar niet stil. ,,Ik wilde Sjoerd Renne wisselen. Hij raakte geen knikker. Dennis Tevel stond al vijf minuten langs de kant te wachten om er in te komen”, geeft Victoria’03-trainer Danny Mathijssen toe. Maar bij de vrije trap in de 87ste minuut liet de trainer de lange Oudenbosschenaar maar even staan. ,,Hij kan aardig koppen.” Dat bleek. Met zijn treffer, de 1-2, werd hij matchwinner.

De 23-jarige middenvelder wist dat hij op de nominatie stond voor een wissel. ,,Ik speelde super slecht. Mijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Ik heb geen bal goed geraakt. Behalve die laatste”, zei hij lachend.

Aanvankelijk leek er geen wolkje aan de lucht voor Unitas'30. Een verdiende voorsprong - Matthijs Broos scoorde na 17 minuten - verdween met een fenomenale treffer van Jordi Nijs. Maar toen de bal na een halfuur op de stip ging, kreeg Unitas’30 de kans om de wedstrijd weer over te nemen. Aanvoerder Jordy Bollaart mikte echter op de paal en liet Victoria’03 in leven.

De tweede helft had weinig meer met verzorgd combinatievoetbal te maken. Victoria’03 was op karakter de beste ploeg en kreeg ook de meeste kansen. De thuisploeg moest in de slotfase door met tien man. Marvin Wijngaards kreeg geel van arbiter Clint van der Heyden omdat hij te lang zeurde om een vermeende overtreding. Toen de back verbaasd en gefrustreerd om uitleg kwam vragen, werd hij weggestuurd met een tweede gele kaart. Hij maakte het beslissende moment dus vanaf de kant mee.

Victoria’03 kan een bus gaan regelen voor een tripje naar Zoutelande. In de vierde ronde treft de stuntploeg tweedeklasser De Meeuwen, dat op zijn beurt verraste door eersteklasser Nieuw Lekkerland uit te schakelen.

Trainer Danny Mathijssen hoopt op een vervolg van het succes van vorig jaar. ,,Tegen De Meeuwen liggen er weer mogelijkheden. In de beker weet je het nooit: hoe komt de tegenstander voor de dag? Spelen ze met het beste team? Vandaag hebben we verdiend gewonnen, maar we moeten ook reëel zijn. Ik weet hoeveel spelers Unitas’30 miste. Maar dan nog staan er goede spelers klaar.”

VC Vlissingen - Oosterhout 1-2 (1-1). 1-0 Gino Zuppelli, 1-1 Dennis van Munster, 1-2 Tom Kolkert.

Oosterhout-trainer Richard van Gils was vanzelfsprekend trots, zeker nadat Oosterhout vorige maand ook al hoofdklasser IFC versloeg. ,,We spelen in de beker tegen ploegen die ook willen voetballen, die liggen ons beter dan de tegenstanders in onze competitie”, aldus de trainer van de derdeklasser. ,,We voetbalden regelmatig goed mee met Vlissingen, maar stonden in bepaalde fases ook onder druk. Toch kregen zij weinig grote kansen.” Hij zag zijn ploeg knokken om de Oosterhoutse supporters een aangename terugreis te bezorgen.

In de vierde ronde wacht een nog grotere naam: Unitas, koploper in de hoofdklasse én de oude club van Van Gils. ,,In de voorbereiding hebben we een oefenpotje tegen hen gespeeld. Toen waren ze echt een maatje te groot.”

Irene'58 - Moerse Boys 1-3 (1-1). 0-1 Pim Goossens, 1-1 Jacco van Laarhoven, 1-2 Erik van den Boogaard (e.d.), 1-3 Justin Houtzager.

Moerse Boys zette de eerste de beste aanval om in de openingsgoal. Topscorer Pim Goossens schoof de bal na pakweg veertig seconden binnen na een uitstekende assist van Bart van den Broek. Nog geen vijf minuten later kwam het antwoord van Irene'58. Jacco van Laarhoven kopte raak en die 1-1 stand bleef tot de 81ste minuut staan.



Ongewijzigd, omdat hoofdklasser Moerse Boys mede door de weersomstandigheden en het steeds slechter wordende veld nooit in haar normale spel kwam. Via spelverdeler Daan van den Broek, uitglijdend door Irene’58- doelman Eric Eggermond en een naast schietende Justin Houtzager waren er kansen op 1-2. Een goal van Leroy Daems uit een vrije trap van Daan van den Broek werd om onbegrijpelijke redenen afgekeurd. Het was de verdienste van thuisclub Irene'58, dat met onvermoeide ijver er volgens plan een wedstrijd van maakte.

“Tot tien minuten voor tijd, dan krijg je die ongelukkige eigen treffer van mijn aanvoerder tegen. Die laatste goal van Moerse Boys tel ik niet. Zuur, dat je alsnog die penaltyserie mist, want in een loterij heb je altijd kans,” baalde Irene'58-trainer Paul Van Dijk.

“Ja, het ging moeizaam hier,” gaf Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts toe. “Onderschatting was het zeker niet, maar soms verloopt een wedstrijd zo. De bekercompetitie is bij de club nooit een prioriteit geweest. Nu wel, als hoofdklasser ben je aan je stand verplicht er iets van te maken.”

Volledig scherm Moerse Boys-speler Pim Goossens (midden, zwart shirt) scoorde al binnen één minuut. Hier gaat hij het duel aan met Irene'58-spelers Youri Broeken (links) en Jurgen van Dijk (rechts). © Pix4Profs / Johan Wouters

Gastel - Breskens 1-0 (1-0). 1-0 Sjoerd van den Eijnden.

Rond het halfuur onderschepte Sjoerd van den Eijnden de bal van zijn tegenstander, dribbelde voorbij twee verdedigers en schoot de bal van een meter of 25 in de kruising. ,,Wereldgoal”, oordeelde Van Batenburg. ,,Hij was de man van de wedstrijd en verdiende eigenlijk nog een doelpunt. Hij stak met kop en schouders erbovenuit.”



Het doet de trainer vooral goed dat ook spelers uit het tweede moeiteloos met het eerste elftal mee kunnen spelen. ,,Dat is de overwinning van anderhalf jaar hard werken.”