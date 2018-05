Victoria'03 stelt Hoeven-feestje nog even uit, 'leeuwen' van UVV'40 verslaan RBC

Victoria'03 - Hoeven 0-0.

Alle randverschijnselen waren nochtans aanwezig. Een parkeerplek vinden aan de Albanoweg was niet te doen, heel het dorp was afgekomen op de kampioensderby. De Hoevense fietsvierdaagse had speciaal een tussenstop in Oudenbosch. Rondom het veld en op het terras bij de kantine was veel blauw te vinden, waaronder de speciaal voor het kampioenschap gedrukte shirts met ‘D’oeve aon de top’. Maar voor de sfeer worden geen prijzen verdeeld en Victoria’03 had geen zin om mee te werken aan het Doevense feestje. ,,Sterker nog: Victoria was gewoon beter. Misschien heeft spanning daar wat mee te maken, maar het kwam er bij ons niet uit”, gaf Hoeven-trainer Koenraads toe. ,,Misschien komen we hier nog wel goed weg met een gelijkspel.”

Hij had een punt. Nadat Hoeven in de eerste helft een schijnoverwicht had, nam Victoria’03 op eigen veld het initiatief. ,,Na rust hebben we ook meer kansen gehad dan Hoeven”, zag ook trainer Ronald van Oeveren. Maar omdat Frank van Roon een wereldpot keepte en de paal een treffer in de weg stond, bleef het bij 0-0.

HVV'24 - SC Gastel 0-2 (0-0) - 0-1 Koen de Vos, 0-2 Jurgen Buuron

SC Gastel heeft een belangrijke zege geboekt op HVV'24. De formatie van trainer Peter Kepers behoudt zo vijf punten voorsprong op naaste belager Victoria'03. Het kampioenschap lijkt heel ver weg. De nummer twee staat zes punten achter op koploper Hoeven met nog twee wedstrijden te gaan. Bovendien heeft Gastel een veel minder doelsaldo.

Philippine - Roosendaal 0-1 (0-1) - 0-1 Dylan Matthijssen

,,We hebben erg volwassen gespeeld deze wedstrijd. Voor rust hadden we onze voorsprong al verder uit moeten bouwen. We willen voor plaats drie gaan in de competitie die ons mogelijk recht geeft tot het spelen van de nacompetitie. Volgende week spelen we tegen UVV'40 en die wedstrijd moeten we winnen", aldus Roosendaal-trainer Peter Sweres.

UVV'40 - RBC 2-0 (0-0) - 1-0 en 2-0 Jonathan van Eerd.

UVV'40 heeft uitstekende zaken gedaan in strijd tegen degradatie en dat stemde tot tevredenheid bij trainer Johan Gabriëls. ,,RBC was de betere ploeg in deze wedstrijd, maar wij stonden goed georganiseerd te verdedigen. Zij missen een strafschop en wij konden profiteren via twee geweldige counters. Een groot compliment aan mijn spelers, want ze hebben gevochten als leeuwen. Volgende week kunnen we ons veilig spelen en dat zou echt een topprestatie zijn", aldus Gabriëls. Ondanks de nederlaag heeft RBC de beste papieren voor in de derde periode.