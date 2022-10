Victoria'03 schudt nare gevoel openingswedstrijd van zich af: ‘Met vlagen echt goed spel’

Victoria-trainer Mark Schuiten was opgelucht: ,,Dit was wel even wat anders dan vorige week, en bovendien broodnodig om niet meteen achter de feiten aan te lopen. De eerste vijfentwintig minuten hadden we het moeilijk en kwamen we ook op achterstand. Daarna maakten we na een goede aanval gelijk en gingen steeds beter voetballen. In de 38ste minuut kwamen we na goed combinatievoetbal op voorsprong, in een op-en neergaande tweede helft maakten we in de 70ste minuut de 3-1. Tevreden met het bij vlagen goede voetbal, en met het feit dat we een volle bank hadden vandaag.”