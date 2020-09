Victoria'03 pakt punt tegen ‘titelkandidaat’, valse start voor Hoeven en VVR

zondag 3AVictoria'03 heeft naar eigen zeggen één van de lastigste uitwedstrijden goed doorstaan. In Terneuzen hield het de thuisclub op een 0-0-gelijkspel. Voor Hoeven en VVR is het seizoen dramatisch begonnen. Respectievelijk promovendus Clinge en Steen (hekkensluiter tot aan de winterstop, red.) waren te sterk.

Hoeven - Clinge 0-3 (0-1). 0-1 Edwin van de Voorde, 0-2 Sven d’Hooghe, 0-3 Chris Seghers.

Hoeven liet zich verrassen door promovendus Clinge. ,,Ik ben teleurgesteld. We liepen te veel met de bal, de passing was zeer slordig. De inzet moet echt beter”, aldus Hoeven-trainer Eric Koenraads.

Philippine - Schijf 2-3 (0-1). 0-1 Dennis van Nijnatten, 1-1 Tiamo Roose, 1-2 Van Nijnatten, 1-3 Gilles Goorden, 2-3 Shannon Braafhart.

Schijf-trainer Jan Hereijgers zag zijn ploeg na rust zeer slordig starten. ,,Het eerste kwartier van de tweede helft lukte er weinig. Na onze 1-3 waren de drie punten binnen, al met al een vermakelijk duel.”

DSE - Groen-Wit 2-2 (1-1). 1-0 Thomas Laming, 1-1 Chafik Boushaba (pen.), 2-1 Pieter Foesenek, 2-2 Ahmed Zerouali.

DSE-trainer Willem Lambregts was blij met het eerste punt. ,,Groen-Wit was compleet en dan is het een zeer gevaarlijke tegenstander. Na de 2-1 van Pieter Foesenek misten we twee grote kansen op een derde treffer gehad, maar dan hadden we te veel van het goede gekregen.” Dat kon Groen Wit-trainer Martijn van Galen bevestigen: ,,Twee punten verloren. Bovendien missen we vijf minuten voor tijd nog een strafschop.”

Terneuzen - Victoria’03 0-0.

,,Een goed resultaat tegen één van de titelkandidaten”, doelt Victoria’03-trainer Danny Mathijssen op Terneuzen en Zundert, in zijn ogen de titelkandidaten voor dit seizoen. ,,Het gelijkspel was terecht, beide teams kregen twee grote kansen. Doelman Coen van den Bergh redde het punt voor ons.”

Sprundel - HVV’24 1-0 (1-0). 1-0 Thijs Melissen.

Assistent-trainer Ad Lazeroms verving Paul van Buuren bij Sprundel in de dug-out. ,,De goal paste perfect in het spelverloop. Na een snelle counter krulde Thijs de bal van buiten het zestienmetergebied in de verre hoek. Het verschil met de vierde klasse is wel gigantisch, vanaf minuut één moet je scherp zijn, maar dat waren we gelukkig ook”, aldus Lazeroms.

Steen - VVR 4-1 (2-1). 0-1 Hassan Kasim, 1-1 en 2-1 Sven Hofman, 3-1 Jasper Sponselee, 4-1 Marvin de Beule.

,,Een lange terugreis door dit vervelende resultaat. De wil om te winnen heb ik wel gemist", zag VVR-trainer Mark Schuiten.

Zundert - UVV’40 3-0 (0-0). 1-0 Tim Englebert, 2-0 en 3-0 Tim Goethals.

,,De eerste helft speelden we alleen maar lange ballen op onze spitsen. Onbegrijpelijk, want echt groot zijn ze niet”, gaf Zundert-trainer Jack Sweres aan. Volgens UVV’40-trainer Jeroen Polman stonden de paal en lat zijn team in de weg. “De bal wilde er niet in. Vlak voor de 1-0 raakten we de lat, dat was het kantelpunt.”

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.