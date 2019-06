Victoria'03 overleeft dertien minuten blessuretijd, Sprundel verliest in extremis na verlenging

nacompetitie derde klasseVictoria’03 mag blijven hopen op een langer verblijf in de derde klasse. In vijf minuten tijd boog het een achterstand tegen Oostburg om in een 2-1-eindstand. Het ombuigen van een score deed ook Groede op bezoek bij Sprundel. Ondanks dat Sprundel op voorsprong kwam in verlenging, ging Groede met de finaleplaats naar huis (3-4).

Victoria’03 – Oostburg 2-1 (0-1) 0-1 Arjen Versluys, 1-1 Sjoerd Renne, 2-1 Björn Verwater.

Maar liefst 103 minuten duurde het vermakelijke duel tussen Victoria’03 en Oostburg. Ronald van Oeveren zag zijn ploeg met de schrik vrijkomen. ,,Ik vond Oostburg het in de eerste helft het betere van het spel hebben”, aldus de trainer die volgende week voor de laatste keer bij Victoria’03 aan het roer staat.

Volledig scherm Ronald van Oeveren (blauwe jas met pet) ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft in de slotfase tegen Oostburg. © Maarten Elst

Na een handvol kansen kwam Oostburg via Arjen Versluys na een halfuur op voorsprong. Volledig ongedekt mocht de aanvoerder de bal in de verre hoek schuiven: 0-1. Na ruim een uur spelen profiteerde Sjoerd Renne van een grabbelende Oostburg-doelman Ruben Catsburg: 1-1. Uiteindelijk zorgde Verwater met een fraai geplaatst schot voor de bevrijdende 2-1 in de 70ste minuut.

Het laatste kwartier was het nog billenknijpen voor Victoria’03. Doordat de scheidsrechter maar liefst dertien minuten blessuretijd gaf, keerde het geloof in de gelijkmaker bij Oostburg volledig terug. Versluys was met een kopbal tegen de lat nog het dichtste bij de 2-2. Door de zege wacht nu Groede in de finale op neutraal terrein.

Sprundel – Groede 3-4 n.v. (2-2 eind, 0-0 rust). 67. Jovanni van Nijnatten 1-0, 71. Ruben Wagtmans 2-0, 80. Bart van den Hemel 2-1, 90+2. Nick van Belois 2-2, 105. Jorg Vens 3-2, 112. Van Belois 3-3, 119. Rowin Smekens 3-4.

Sprundel was uitgelopen voor wat een veelbelovende halve finale moest worden tegen Groede. Voorafgaand aan het duel had een supporter van Groede al een bezoekje gebracht om de tegenstander een sportieve wedstrijd toe te wensen.

In de eerste helft liet Sprundel genoeg kansen liggen om de openingstreffer te scoren. Zo had Farlo Stolk zijn team al na zeven minuten op voorsprong kunnen kopen, maar zijn inzet ging in het zijnet. Op slag van rust was Jovanni van Nijnatten nog dichtbij, maar zijn schot ging rakelings over het doel van Groede.

Na een uur voetballen kwam Groede op voorsprong. Tot opluchting van de 18-jarige doelman Nick Smits keurde de scheidsrechter de openingstreffer af wegens een overtreding.

Zeven minuten later was het wel raak aan de andere kant. Jovanni van Nijnatten prikte de 1-0 binnen. Niet veel later gaf Groede iets teveel ruimte weg waar Ruben Wagtmans optimaal van profiteerde: 2-0. Tien minuten voor tijd gaf Bart van den Hemel de meegereisde supporters uit Groede reden tot juichen: 2-1. In de absolute slotfase bleef Groede aandringen wat de gelijkmaker van Nick van Belois opleverde.

Vlak voor de blessuretijd van de eerste verlenging was het Jorg Vens die het laatste zetje gaf bij de 3-2. Vens, volgend seizoen uitkomend voor Unitas’30, leek lange tijd de matchwinner te worden totdat opnieuw Van Belois (Groede) in de 112de minuut de gelijkmaker scoorde. In de 119de minuut viel uiteindelijk het doek voor Sprundel. Rowin Smekens maakte de krankzinnige verlenging compleet door de 3-4 te scoren.

En zo ging niet Sprundel, de nummer twee uit zondag 4B, maar Groede, nummer acht uit zondag 4A door naar de finale voor een ticket voor de derde klasse.

RFC - Den Dungen 0-5 (0-1) - 0-1 Loek van Grinsven, 0-2 Bram Wonders, 0-3 Jeffrey Sterks, 0-4 Bjorn de Kort, 0-5 Giel Dalessi.

RFC kende een pijnlijk Pinksterweekend. Afgelopen zaterdag degradeerde het zaterdagteam naar de vierde klasse. De zondagtak werd gisteren thuis door Den Dungen uitgeschakeld in de strijd voor de finale naar de derde klasse.

RFC kende een moeilijke eerste helft. Doelman Jesse Graumans hield zijn ploeg in deze fase in de wedstrijd. Kort na rust leek de wedstrijd te zijn beslist toen Wonders de 0-2 scoorde. Uiteindelijk werd het 0-5. ,,Wij hadden niets in te brengen. Zij waren duidelijk verder dan wij en wonnen dik verdiend”, verzuchtte RFC-trainer Mo Duzgun.