Victoria'03 mikt op de derby's in derde klasse: ‘Dat is een extra motivatie’

103 minuten lang was het bibberen voor Victoria'03 afgelopen maandag. Het slotoffensief van tegenstander Oostburg werd keurig afgeslagen waardoor de 2-1 over de streep werd getrokken. ,,We bleven ondanks de 0-1 achterstand gewoon doorgaan", aldus Verwater. ,,In vijf minuten tijd bogen we de achterstand om. Eerst was Sjoerd Renne alert nadat de keeper van Oostburg de bal losliet, ik schoot niet veel later de 2-1 binnen."