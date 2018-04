Victoria'03 laat dure punten liggen bij UVV'40

UVV'40 - Victoria'03 1-1 (0-1) 5. Faris Ouaddaf 0-1, 85. Ruud Heestermans 1-1.

De formatie van trainer Ronald van Oeveren zag de concurrentie geen fout maken en dat betekent dat de club uit Oudenbosch even pas op de plaats moet maken. ,,Dat is jammer. Deze wedstrijd hadden we moeten winnen om bovenin mee te blijven doen", concludeerde Van Oeveren na afloop.