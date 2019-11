Victoria’03 klopt Nieuw Borgvliet en plaatst zich als eerste club voor derde ronde districtsbeker

Bij Victoria'03 stond Jordi Nijs voor het eerst in de basis, nadat hij deze zomer overkwam van hoofdklasser Halsteren. Nijs, herstellende van een blessure, viel onlangs in op bezoek bij Schijf. ,,Leuk voor Jordi dat hij bij zijn eerste basisplaats direct beslissend kan zijn”, stelde Victoria’03-trainer Danny Mathijssen. ,,We zijn Jordi voorzichtig aan het brengen, na de winterstop hopen we allebei dat hij meer minuten kan maken. Verder zag ik een dikverdiende overwinning, weinig op af te dingen. De wedstrijd was al snel beslist, we zien wel wat de volgende ronde ons brengt.”