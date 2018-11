Verzwakt Hoeven valt ten prooi aan gretig Gastel

zondag 1B (west ii) Moerse Boys laat dure punten liggen in periodeti­tel­strijd

19:57 In Rotterdam was Moerse Boys het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere partij. De ploeg miste de echte scherpte om een doelpunt te maken. De ploeg van Jurgen Arnouts moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel en moet daarmee wachten of het in aanmerking komt voor de periodetitel.