Verstraten vindt geluk deur verder bij Nieuw-Borgvliet: ‘Mijn vriendin vindt dat ik soms te laat thuiskom’

De teerling was geworpen. Zonder dat er ruggespraak gehouden werd. Een enkeling zich in zijn koffie verslikt hebben. FC Bergen ging, zo las de spelersgroep van het eerste elftal in de krant, voetballen op zaterdag. Spreekwoordelijk vielen de bekken open. ,,Je wordt via een de krant op de hoogte gebracht van zo’n beslissing, die behoorlijk wat impact heeft. Daarna besloot de voorzitter het toch nog even mee te delen.”